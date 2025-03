POL-SU: Kühlwägen aufgebrochen - literweise Alkohol entwendet

Troisdorf (ots) - Am Samstagabend (01. März) wurde ein 32-jähriger Kioskbesitzer an der Schloßstraße in Troisdorf überfallen und leicht verletzt. Gegen 22:30 Uhr verließ der 32-Jährige seinen Kiosk an der Kölner Straße in der Fußgängerzone. Nachdem er das Geschäft verschlossen und die Tageseinnahmen in seine Jackentaschen gesteckt hatte, ging er in Richtung seines Autos. Im Bereich der Schloßstraße / An der ...

