Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstagnachmittag in Künzelsau und flüchtete anschließend. Gegen 13 Uhr beschädigte der Fahrer oder die Fahrerin eines blauen Pkw den auf dem Parkplatz eines Geldinstituts in der Konsul-Uebele-Straße abgestellten Audi eines 32-Jährigen. Anschließend setzte der oder die Unbekannte die Fahrt fort ohne sich um die Regulierung des verursachten Schadens zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

