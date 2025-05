Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Alkoholfahrt in Schortens - Polizei stoppt stark alkoholisierten Fahrer

Schortens (ots)

Am 8. Mai 2025, kontrollierte die Polizei gegen 05:15 Uhr einen 20-jährigen Fahrzeugführer in der Upjeverschen Straße in Schortens.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich deutliche Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,76 Promille. Dem jungen Mann aus Thedinghausen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt.

Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell