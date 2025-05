Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Glasscheibe an Sportanlage beschädigt - Jugendliche zündeln in Grünanlage

Wilhelmshaven (ots)

Am 8. Mai 2025, kam es gegen 17:00 Uhr auf dem Gelände eines Sportvereins in der Rüstersieler Straße in Wilhelmshaven zu Sachbeschädigungen und einem mutmaßlichen Brandversuch. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten drei bislang unbekannte Kinder eine Glasscheibe der Kommentatorenkabine auf dem Vereinsgelände. Zeugenhinweise deuten darauf hin, dass die Scheibe mutmaßlich mit Pflastersteinen eingeworfen wurde. Unmittelbar nach einem polternden Geräusch konnten die drei jungen Tatverdächtigen dabei beobachtet werden, wie sie in Richtung einer angrenzenden Grünanlage flüchteten.

Bei einer Nachschau in diesem Bereich wurde zudem eine Stelle im Unterholz entdeckt, an der augenscheinlich versucht wurde, Holzreste in Brand zu setzen. Das betroffene Material befand sich laut Angaben des Vereins bereits zur Entsorgung bereit. Ein größerer Schaden konnte verhindert werden.

Die Kinder sollen etwa 12 bis 13 Jahre alt gewesen sein. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

