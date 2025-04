Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rodenberg (ots)

(kur) In der Nacht von Donnerstag, den 17.04.25 auf Freitag, den 18.04.25 befährt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Straße Lönsweg in Rodenberg. Auf Höhe der Hausnummer 6 im Lönsweg touchiert der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten weißen BMW. Hierbei wurde die komplette linke Seite des BMW zerkratzt und eingedellt. Nach dem Verkehrsunfall verlässt der Fahrzeugführer den Unfallort, ohne sich um den entstanden denen Schaden zu kümmern.

Wer den Unfall beobachtet hat, Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrzeugführer geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723/74920 in Verbdingung zu setzten.

