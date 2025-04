Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen während einer Feierlichkeit

Versuchte schwere Brandstiftung

Nienburg (ots)

NIENBURG / ROHRSEN (jah) -

Am Mittwoch, 16.04.2025, kam es gegen 19.15 Uhr im Domänenweg in Nienburg, in einem dortigen Festsaal zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen. Im Rahmen eines religiösen Festtages, bei dem mehrere Hundert Personen zusammen feierten, entwickelte sich ein Streit zwischen zunächst zwei Beteiligten. Dieser Streit eskalierte zu einer Rangelei zahlreicher Personen, welche sich auf einem angrenzenden Parkplatz fortsetzte. Im Verlaufe dieser wurden mehrere männliche und auch weibliche Personen durch Schläge und Tritte verletzt. Während dieser sich ausweitenden Auseinandersetzung wurde auch eine Schreckschusswaffe als Drohmittel gegenüber einer Person eingesetzt. Darüber hinaus setzten zwei anwesende Personen Reizgas ein, durch das mehrere Gäste leicht verletzt wurden. Eine Person musste diesbezüglich ins Nienburger Helios-Klinikum zwecks Augenspülung verbracht werden. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen von einer Tatbeteiligung von ca. 15 Personen aus. Diese konnte durch den Einsatz zahlreicher Kräfte, die auch aus den umliegenden Dienststellen hinzugezogen wurden, ein weiteres Eskalieren der Situation durch konsequentes Einschreiten verhindern. Auch versuchten diverse Personen sich den anschließenden polizeilichen Maßnahmen durch "Flucht" zu entziehen. Dabei wurde u.a. mindestens ein 24jähriger Beschuldigter, der mit seinem PKW die Tatörtlichkeit verlassen wollte, durch eine Funkstreifenbesatzung angehalten werden. Bei dem Fahrzeugführer wurde im Rahmen der Durchsuchung eine Schreckschusspistole mit Reizgasmunition festgestellt.

Die Tatörtlichkeit wurde im Domänenweg gesperrt, die polizeilichen Maßnahmen dauerten bis ca. 23 Uhr an. Dabei wurden die Identitäten aller beteiligten Personen festgestellt, mehrere Reizgas/- Schreckschusswaffen beschlagnahmt. Gegenüber den beteiligten Personen wurden diverse Strafverfahren wegen Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit und die persönliche Freiheit sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet.

In den frühen Morgenstunden des darauffolgenden Donnerstages kam es in Rohrsen im Alten Kirchweg möglicherweise zu einer Anschlusstat, die im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen in Nienburg stehen könnte.

Gegen 02 Uhr morgens wurde durch eine bislang unbekannte Täterschaft aus einem PKW heraus das Mehrfamilienhaus am o.g. Ort durch einen sogenannten Molotowcocktail beworfen und beschädigt. Der Brandsatz fiel nach dem Anprall gegen das Haus auf den Boden und erlosch dann später außerhalb des Gebäudes selbstständig. Auch wurden vor dem Haus Hülsen von Reizgasmunition aufgefunden und sichergestellt. Hausbewohner wurden durch die Tat nicht verletzt, an dem Haus entstand eher geringer Sachschaden. Einer der Hausbewohner hatte am Vorabend an den zuvor geschilderten Feierlichkeiten in Nienburg teilgenommen, ob und inwieweit ein Bezug zwischen den dortigen Auseinandersetzungen und der versuchten schweren Brandstiftung besteht, müssen darauffolgende Ermittlungen ergeben. Diesbezüglich stehen weitere, intensive polizeiliche Maßnahmen an, auch bspw. durch Spurenauswertung bzw. Zeugenvernehmungen aus beiden Straftaten sowie Beschuldigtenvernehmungen aus der Tat in Nienburg.

Darüber hinaus wurden und werden bei den im Festsaal angetroffenen und tatbeteiligten Personen Gefährderansprachen durchgeführt, um zusätzliche Eskalationen zu unterbinden.

Die Polizei in Nienburg bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt in Rohrsen machen können, insbesondere in Bezug auf das flüchtende Fahrzeug, sich telefonisch unter 05021-92120 zu melden.

