Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mehrere gefährliche Körperverletzungen in Rehburg-Loccum - Täter festgenommen

Nienburg (ots)

Rehburg-Loccum - (baz) Am 16.04.2025 kam es in Rehburg-Loccum innerhalb kurzer Zeit zu mehreren Körperverletzungsdelikten. Ein 30-jähriger und sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann, attackierte gegen 09:00 Uhr zunächst einen Busfahrer im Bereich der Niedersachsenstraße und verletzte ihn mit einem Obstmesser leicht an der Hand sowie im Brust- und Schulterbereich. Im Rahmen seiner anschließenden Flucht griff der Täter zwei weitere erwachsene Personen an und verletzte diese ebenfalls leicht. Der polizeibekannte 30-jährige Mann wurde gegen 09:25 Uhr an der Kreuzung Marienstraße/Koppelweg/Pappelweg durch die Polizei festgenommen. Das Tatmesser konnte sichergestellt werden. Der Beschuldigte wurde im Nachgang ärztlich begutachtet und anschließend in ein Landeskrankenhaus zwangseingewiesen. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenbeeinflussung lagen nicht vor. Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

