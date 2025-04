Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrzeug prallt gegen Bushaltestellenhäuschen und entfernt sich unerlaubt

Leese (ots)

Am Donnerstag, 17. April 2025 zwischen 07.50h und 08.05h ereignete sich in der Stolzenauer Straße am Bushaltestellenhäuschen unweit der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand prallte ein Fahrzeug gegen einen Pfosten des Häuschens. Wie sich dieser Zusammenstoß zugetragen hat ist bislang unklar. Fest dürfte stehen, daß sich das verursachende Fahrzeug beim Zusammenstoß eine Beschädigung an der Ölwanne zugezogen hat und im Anschluß in Richtung Stolzenau davonfuhr und hier eine enorme Ölspur auf der Fahrbahnoberfläche verursachte.

Der Verursacher meldete sich nicht bei der Polizei.

Zwischen Leese und Stolzenau verliert sich die Ölspur.

Das Bushaltestellenhäuschen wurde derart beschädigt, daß dieses komplett erneuert werden muß. Der Schaden wird hier auf etwa 8500 Euro geschätzt.

Da sich der Verkehrsunfall zur Hauptverkehrszeit zugetragen hat, werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell