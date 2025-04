Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: POL-NI: Eigentümer zu Fahrrad gesucht

Stadthagen (ots)

Stadthagen - (baz) Die Polizei Stadthagen sucht nach dem Eigentümer oder der Eigentümerin dieses silbern/schwarzen Damenrads der Marke Pegasus.

Modell: Pegasus

Typ: Damenrad Farbe: Silber/schwarz

Das Fahrrad wurde am 03.04.2025 in der "Krumme Straße", in Stadthagen aufgefunden.

Der Eigentümer oder die Eigentümerin kann sich bei der Polizei Stadthagen melden. Ein Eigentumsnachweis ist für die Aushändigung vorzulegen.

