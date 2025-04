Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Quad in Heuerßen entwendet - Polizei Stadthagen sucht Zeugen

Stadthagen (ots)

(baz) In der Nacht vom 15. auf den 16.04.2025 wurde in Heuerßen, Neue Straße, ein Quad der Marke Yamaha entwendet. Unbekannte Täter hatten zuvor ein Zaunelement des Grundstücks entfernt und das Quad über eine Rasenfläche zur nahegelegenen Kreisstraße geschoben. Dort wurde das Fahrzeug vermutlich auf einen Anhänger verladen und abtransportiert. Der Diebstahl ereignete sich etwa gegen 00:55 Uhr. Die Polizei Stadthagen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der fraglichen Nacht Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Zeugenaufruf:

Hinweise nimmt die Polizei Stadthagen unter der Telefonnummer 05721/9822-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell