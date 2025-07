Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer, Verletzte Tauben

Main-Tauber-Kreis (ots)

Külsheim: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Eine 37-Jähriger wurde am Mittwochmittag in Külsheim bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine 42 Jahre alte Pkw-Lenkerin fuhr gegen 12:15 Uhr auf der Uissigheimer Straße in Richtung Uissigheim. An der Einmündung Kirchbergweg beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Rennradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 37-jährige Radler stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Er kam für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Am VW der Frau entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Tauberbischofsheim: Tauben verletzt - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag und Mittwoch meldeten der Polizei mehrere Anrufer, dass sie im näheren Umfeld des Schlosses Tauberbischofsheim verletzte Tauben gesichtet haben. Die Tiere waren noch flugfähig. Es konnte festgestellt werden, dass mutmaßlich bewusst mit spitzen Gegenständen auf diese geschossen wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Bundesnaturschutzgesetz und das Tierschutzgesetz und bittet um Mithilfe. Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft gehen an den Fachbereich Gewerbe und Umwelt beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell