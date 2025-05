Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit Beteiligung eines Rettungswagens (24.05.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Nach einer Unfallflucht im Bereich der Kreuzung Villinger Straße / Kreuzsstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Am Samstagabend, kurz nach 21:00 Uhr, kam es an der genannten Kreuzung zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem bislang unbekannten schwarzen Pkw. Der Rettungswagen befuhr die Kreuzstraße unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten und wollte bei Rotlicht mit eingeschaltetem Sondersignal in die Villinger Straße abbiegen. Dabei kam es zu einer Berührung mit dem schwarzen Fahrzeug, das offenbar das Wegerecht missachtete und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Am Rettungswagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500EUR.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 / 85000 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell