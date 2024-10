POL-MFR: (1064) Mit getuntem E-Scooter unterwegs - zahlreiche Verstöße festgestellt

Uffenheim (ots) - Am Freitagabend (11.10.2024) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Uffenheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von 18:15 Uhr bis 22:00 Uhr gelangten Unbekannte über ein Fenster gewaltsam in das Einfamilienhaus am Südring. Im Inneren durchwühlten sie das Schlafzimmer und entwendeten Gegenstände in noch unbekanntem Wert. ...

