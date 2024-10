Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1062) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Uffenheim (ots)

Am Freitagabend (11.10.2024) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Uffenheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 18:15 Uhr bis 22:00 Uhr gelangten Unbekannte über ein Fenster gewaltsam in das Einfamilienhaus am Südring. Im Inneren durchwühlten sie das Schlafzimmer und entwendeten Gegenstände in noch unbekanntem Wert.

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Ansbacher Kriminalpolizei. Personen, die im angegebenen Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell