POL-MFR: (1061) Räuberische Erpressung zum Nachteil eines 13-Jährigen in Ansbach - Tatverdächtiger festgenommen

Ansbach (ots)

Am Samstagabend (12.10.2024) gingen zunächst Unbekannte ein Kind im Gemeindeteil Eyb verbal an und forderten anschließend unter Vorhalt eines Messers Wertgegenstände. Ein Beschuldigter konnte im Rahmen der Fahndung festgenommen werden.

Gegen 18:30 Uhr teilten die Eltern des Geschädigten mit, dass ihr Sohn im Höhenweg von Unbekannten beraubt worden sei.

Die Beamten der Polizeiinspektion Ansbach trafen den 13-Jährigen daraufhin an der Tatörtlichkeit an und befragten diesen. Er gab an, unter einem Vorwand in den Höhenweg gelockt worden zu sein. Die näheren Umstände hierzu sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Als der 13-Jährige dort angekommen war, warteten bereits vier zunächst Unbekannte auf den Geschädigten. Eine der Personen zog ein Messer, bedrohte den Jungen und forderte Wertgegenstände. Anschließend durchsuchte er den 13-Jährigen und nahm dessen Mobiltelefon und Bargeld an sich.

Im weiteren Verlauf verlangten die Tatverdächtigen von ihrem Opfer, dass dieses weitere Personen anrufen und an den Tatort locken solle. Dem 13-Jährigen gelang jedoch die Flucht, woraufhin er seine Eltern verständigte.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten auf Grund der abgegebenen Personenbeschreibung einen 14-Jährigen im Stadtgebiet Ansbach antreffen und festnehmen. Er führte das beschriebene Tatmesser und das entwendete Handy mit sich.

Der Jugendliche wurde zur Dienststelle gebracht wo er im Nachgang seinen Eltern übergeben wurde.

Die Ermittlungen zu den weiteren, derzeit noch unbekannten Tatverdächtigen, führt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Ansbach. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

