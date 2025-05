Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, A81

Landkreis Rottweil) Unfallflucht im Baustellenbereich - Zeugen gesucht (23.05.2025)

Dietingen, A81 (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht ist es am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil im dortigen Baustellenbereich gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer beging möglicherweise einen Fahrfehler, als er unmittelbar vor der Einfahrt zur Tank- und Rastanlage Neckarburg-West die Fahrspur wechselte. Eine nachfolgende 42-jährige Skoda-Fahrerin musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Unfall zu verhindern. Ein dritter 63-jähriger Fahrer eines Mercedes in gleicher Fahrtrichtung konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Fahrzeugheck des Skoda auf. Der Unfallverursacher mit Kennzeichen aus dem Landkreis Konstanz fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 348790, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell