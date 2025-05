Polizeipräsidium Konstanz

Büsingen am Hochrhein

Lkr. Konstanz) Bedrohung mit Schusswaffe (23.05.2025)

Büsingen am Hochrhein (ots)

Zur Bedrohung mit einer Schusswaffe ist es am frühen Freitagnachmittag in der Stemmerstraße gekommen. Ein 48-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses betrat gegen 14:15 Uhr seinen Balkon und machte seinem Ärger über eine Parkplatzbesichtigung des Hausverwalters sowie einer Maklerin Luft. Hierbei bedrohte er die beiden Personen gezielt mit einer Schusswaffe. Im Anschluss begab er sich zurück in seine Wohnung.

Auf Grund der unklaren Bedrohungslage rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen an und sperrte das Wohnhaus weiträumig ab. Nachdem der Bewohner die Einsatzkräfte bemerkte, begab er sich selbstständig vor das Haus, wo er widerstandslos festgenommen werden konnte. Neben einem Einhandmesser, welches der Mann bei der Festnahme mitführte, konnte die Polizei zwei Schreckschusswaffen in der Wohnung auffinden und sicherstellen. Das Polizeirevier Singen hat die weiteren Ermittlungen zur Tat aufgenommen.

