Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, A81

Landkreis Konstanz) Verkehrsunfall mit Vollsperrung auf der A81 (23.05.2025)

Engen, A81 (ots)

Zu einem folgeschweren Verkehrsunfall ist es am Freitagabend gegen 19:30 Uhr auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Singen, unmittelbar vor dem Autobahnkreuz Hegau gekommen. Ein aus dem Landkreis Göppingen kommender 24-jähriger Autofahrer beging vermutlich einen Fehler beim Fahrstreifenwechsel. Ein in gleicher Richtung fahrender Autofahrer aus der Schweiz konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum folgeschweren Auffahrunfall wobei insgesamt drei Personen verletzt und durch die Rettungskräfte in die umliegenden Krankenhäuser gebracht wurden. Die Autobahn musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten knapp drei Stunden gesperrt werden. Erst gegen 22:30 Uhr konnte die Autobahnmeisterei Engen die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigeben. Es kam zum Stau bis zur Anschlussstelle Engen.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf geschätzt 50.000 Euro. Der Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell