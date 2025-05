Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, A 81

Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall auf der Autobahn (23.05.2025)

Tuningen - A 81 (ots)

Am Freitag, gegen 9:45 Uhr, ist nach einem Fahrstreifenwechsel auf der Autobahn 81 ein Autofahrer einem Lastwagen aufgefahren. Zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Bad Dürrheim, in Fahrtrichtung Süden, wechselte ein 24-Jähriger von der linken auf die rechte Fahrspur. Dabei stieß er mit einem dort fahrenden Lastwagen zusammen. Der mit Heuballen beladene Lastwagen bemerkte den Unfall mit dem VW jedoch nicht und fuhr weiter. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Zeugen, die Angaben zum Unfall, oder zum Lastwagen machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil, unter der Nummer 0741 / 348790, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell