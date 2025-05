Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Vorfahrtsunfall fordert 11.000 Euro Schaden (23.05.2025)

Singen (ots)

Auf der Kreuzung der Straßen "Zur Sulz", "Dornermühle" und Ortsstraße ist es am Freitag, gegen 12:30 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Ein 68-jähriger Kia-Fahrer war auf der Ortsstraße unterwegs und bog nach links auf die Straße "Dornermühle" ab. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 42-Jährige in einem Audi. Es kam zum Zusammenstoß, der einen Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro nach sich zog.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell