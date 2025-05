Mühlhausen-Ehingen / Lkr. KN (ots) - In der Zeit von Mittwoch (21.05.25, 16:30 Uhr) und Donnerstag (22.05.25, 7:30 Uhr) hat sich in Mühlhausen-Ehingen eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Lindenrainstraße den Zaun eines Kindergartens und fuhr anschließend ...

