Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen

Lkr. KN) - Unbekannter Autofahrer beschädigt Zaun von Kindergarten und flüchtet, Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen-Ehingen / Lkr. KN (ots)

In der Zeit von Mittwoch (21.05.25, 16:30 Uhr) und Donnerstag (22.05.25, 7:30 Uhr) hat sich in Mühlhausen-Ehingen eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Lindenrainstraße den Zaun eines Kindergartens und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Engen unter 07733 9409-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell