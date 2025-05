Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Leichtverletzte nach Unfall (22.05.2025)

VS-Villingen (ots)

Auf der Kreuzung Sperberstraße und der Straße "Habsburgerring" ist es am Donnerstag, gegen 15 Uhr, zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Ein 42-jähriger Skoda-Fahrer bog vom Habsburgerring nach links auf die Sperberstraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer entgegenkommenden 21-Jährigen in einem Renault. Das führte zu einem Zusammenstoß auf der Kreuzung, bei dem sich die junge Frau leicht verletzte. In einem Rettungswagen kam die junge Frau in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell