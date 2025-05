Zimmern ob Rottweil (ots) - Auf dem Kundenparkplatz des Bauhaus in der Raiffeisenstraße hat eine unbekannte Person am Donnerstagabend die Rücksitze eines geparkten Autos beschädigt. Zwischen 18:20 Uhr und 18:45 Uhr parkte der Besitzer eines blauen VW Sharan den Wagen auf dem Parkplatz und begab sich in das ...

mehr