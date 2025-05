POL-KN: (Tuttlingen) - VW Polo zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise (10.-22.05.2025)

Spaichingen (ots) - Am Donnerstagnachmittag sind bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bismarckstraße / Scheibenstraße zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 14:45 Uhr wollte eine 62-jährige Autofahrerin die Bismarckstraße in Richtung Dreifaltigkeitsbergstraße überqueren und missachtete dabei die Vorfahrt eines von rechts kommenden Opel Zafira eines ...

