Blumberg (ots) - Am Mittwoch hat ein Unbekannter auf einem Parkplatz an der Winklerstraße, zwischen 9:30 Uhr und 11:30 Uhr, einen VW beschädigt. Beim rückwärts Ausparken streifte der unbekannte Autofahrer an der linken Seite des auf Höhe der Hausnummer 5 geparkten schwarzen Golfs entlang. Statt den Unfall zu melden, verließ er die Unfallstelle und hinterließ ...

