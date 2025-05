Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 55-Jähriger bei Arbeitsunfall im Stadttheater verletzt (21.05.2025)

Konstanz (ots)

Ein Mitarbeiter des Stadttheaters hat bei einem Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag Verletzungen erlitten. Der 55-Jährige schloss in der Werkstatt des Theaters eine Sekundärbatterie an die Stromversorgung an, woraufhin diese - vermutlich aufgrund eines technischen Defekts - explodierte. Die austretende Batteriesäure verletzte den Mann, der zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam. Neben Rettungsdienst und Notarzt war auch die Feuerwehr mit rund 20 Kräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell