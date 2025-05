Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Reichenaustraße - blauen Seat Leon gestreift und davongefahren (21.05.2025)

Singen (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwochvormittag ein auf der Reichenaustraße geparktes Auto beschädigt. Zwischen 8 Uhr und 13 Uhr touchierte der Unbekannte den blauen Seat Leon im hinteren Bereich des Wagens. Anschließend flüchtete der Verursacher jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um eine Regulierung des Schadens an dem Seat in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern.

Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell