Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf dem Media Markt Parkplatz - Rollerfahrer bei Sturz verletzt (21.05.2025)

Konstanz (ots)

Ein Rollerfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf dem Parkplatz eines Elektronikgeschäfts in der Schneckenburgstraße gestürzt und hat sich dabei Verletzungen zugezogen. Ein 59-Jähriger fuhr mit einem Vespa Roller vom Parkplatz des Media Marktes in Richtung Ausfahrt. Zeitgleich tastete sich ein 46-Jähriger mit einem Fiat Ducato rückwärts aus einer Parklücke. Als der Rollerfahrer die Situation erkannt und bremste, um an dem ausparkenden Transporter vorbeizufahren, kam er auf der regennassen Fahrbahn zu Fall, wobei er sich leicht verletzte. An der Vespa entstand geringer Schaden.

