Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A98, Lkr. Konstanz) Auf regennasser Fahrbahn zu schnell unterwegs - Maserati kommt von Straße ab und landet im Acker - rund 60.000 Euro Blechschaden (21.05.2025)

A98 (ots)

Rund 60.000 Euro Blechschaden sind die Folgen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn. Am Mittwochnachmittag war ein 63-jähriger Maseratifahrer auf der Autobahn 98 von Schaffhausen in Richtung Stockach unterwegs. Beim Wechsel von der linken auf die rechte Spur war der 63-Jährige für die Witterungsverhältnisse zu schnell unterwegs und verlor auf der regennassen Straße die Kontrolle über seinen Sportwagen. In der Folge kam der Maserati von der Straße ab und durchbrach einen Wildschutzzaun ehe das Auto im Acker liegen blieb. Neben dem Blechschaden entstand zudem Flurschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

