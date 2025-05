Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, B33neu, Lkr. Konstanz) Autofahrer bremst wegen Katze - bei Auffahrunfall drei Personen verletzt (21.05.2025)

Steißlingen, B33neu (ots)

Infolge eines Auffahrunfalls sind am Mittwochabend auf der Bundesstraße 33neu zwischen den Anschlussstellen Steißlingen und Radolfzell drei Personen verletzt worden. Ein 20-jähriger Peugeotfahrer war gegen 21.30 Uhr auf der B33neu von Steißlingen in Richtung Radolfzell unterwegs. Aufgrund einer plötzlich die Fahrbahn querenden Katze bremste er und hielt anschließend auf der linken Fahrspur an, um nach dem Tier zu sehen. Ein von hinten auf der rechten Spur kommender 56 Jahre alter BMW-Motorradfahrer erkannte die Situation und bremste, um langsam vorbeizufahren. Ein wiederum hinter dem Biker fahrender 52-Jähriger mit einem VW Touran schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf das Zweirad auf. Durch die Kollision erlitten sowohl der 56-Jährige als auch sein 19-jähriger Sozius und der VW-Fahrer Verletzungen. Rettungswagen brachten die drei zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die BMW und der Touran waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des an den Fahrzeugen entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

