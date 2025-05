POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Vermisster 14-Jähriger wohlbehalten aufgefunden (21.05.2025)

Singen (ots) - Eine Seniorin ist am Dienstagnachmittag in einem Discounter in der Freiheitstraße Opfer eines Trickdiebes geworden. Gegen 16 Uhr sprach ein unbekannter Mann die 83-Jährige an und bat sie um einen Euro. Als die Frau ihren Geldbeutel öffnete warf der Unbekannte ein paar "rote" Münzen hinein und entwendete dabei unbemerkt das Scheingeld. Als die ...

mehr