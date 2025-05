Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Dettenheim - Rennradfahrer kollidiert mit Pkw

Karlsruhe (ots)

Ein jugendlicher Radfahrer missachtete am Donnerstagnachmittag in Dettenheim-Rußheim die Vorfahrt eines Pkw und stürzte in Folge des Zusammenstoßes zu Boden.

Der 15-Jährige fuhr mit seinem Rennrad gegen 16:15 Uhr auf der Gartenstraße in südlicher Richtung. An der Kreuzung zur Huttenheimer Straße wollte er diese wohl überqueren und übersah offenbar den auf der Huttenheimer Straße in Richtung Kreisverkehr fahrenden Porsche. Der Fahrradfahrer kollidierte mit der linken Fahrzeugseite und zog sich aufgrund des anschließenden Sturzes eine Fraktur des Schlüsselbeins zu.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den verletzten Jugendlichen in ein Krankenhaus. Der 30-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Aufgrund der Kollision wies der Porsche mehrere Kratzer und Eindellungen auf. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

