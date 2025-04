Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Rauchentwicklung an einer Fassade der Lina-Radke Sporthalle in der Südweststadt

Am Mittwochnachmittag gegen 13:35 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einer Rauchentwicklung an der Lina-Radke Sporthalle in der Steinhäuserstraße gerufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden am Vormittag wohl Unkrautverbrennungen auf dem Areal durchgeführt, was vermutlich dazu führte, dass es in der Folge eine Rauchentwicklung an der Fassade der zum Ereigniszeitpunkt leeren Sporthalle gab. Aufgrund des zügigen Eintreffens der Feuerwehr konnte die Situation schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Löscharbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Der Schulbetrieb der nahegelegenen Schulen lief wohl uneingeschränkt weiter. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit nicht beziffert werden.

