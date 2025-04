POL-KA: (KA) Kraichtal - Verkehrsunfall am Ortseingang Unteröwisheim

Karlsruhe (ots) - "Ihre Tochter hatte einen schweren Unfall und sitzt jetzt in Haft - wenn Sie 10.000 Euro in bar an die Polizei übergeben, bleibt ihr das Gefängnis erspart." So oder so ähnlich beginnen betrügerische Anrufe, SMS oder E-Mails, mit denen Kriminelle gezielt ältere Menschen unter Druck setzen und ...

mehr