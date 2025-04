Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Schlägerei in Karlsruher Südstadt - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Eine Gruppe junger Männer schlug und trat am Dienstagabend wohl auf zwei 20-Jährige ein und verletzte diese teils schwer.

Nach derzeitigem Kenntnisstand trafen sich die beiden späteren Geschädigten gegen 19:30 Uhr in einer Grünanlage des City-Parks in der Südstadt mit einem Bekannten, um vorrangegangene Streitigkeiten auszuräumen. Hierzu erschien der 21-Jährige offenbar in Begleitung weiterer junger Männer und soll den beiden 20-Jährigen wohl unvermittelt mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Die Opfer versuchten daraufhin zu flüchten, wurden jedoch von der etwa zehnköpfigen Gruppierung auf Höhe der Philipp-Reis-Straße zu Boden gebracht und wohl weitere Male getreten und geschlagen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei. Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndung mit einer Vielzahl an Streifenbesatzungen konnten die Schläger in unbekannte Richtung flüchten. Die beiden 20-Jährigen wurden mit Frakturen im Gesicht und mehreren Prellungen am Oberkörper von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Im Verlaufe des Abends begab sich der 21-jährige Haupttäter eigenständig auf das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach und räumte die Tat ein. Angaben zu den weiteren Tätern machte er bislang nicht. Bei seinen Mitstreitern soll es sich nach Zeugenaussagen um etwa zehn junge Männer mit arabischem Erscheinungsbild gehandelt haben.

Das Polizeirevier Südweststadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat und den weiteren Tätern geben können werden gebeten, sich unter 0721 666-3411 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

