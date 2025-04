POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Schwerer Raub auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter am Freitag, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr, über ein Fenster auf der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt in das Innere eines Wohnhauses in der Franz-Abt-Straße in Grünwinkel. Auf der Suche nach Beute durchwühlten die Einbrecher die Räumlichkeiten und nahmen Bargeld an sich. Aufgrund der Rückkehr der Bewohner ...

