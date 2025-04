Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Bedrohung mit Druckluftpistole - Unbekannter Mann flüchtig

Karlsruhe (ots)

Am Samstagmorgen wurde ein bislang unbekannter Mann wohl bei einem Streit mit einer Kurzwaffe aus nächster Nähe bedroht und flüchtete anschließend mit einem Fahrrad. Ein 22-jähriger Tatverdächtiger wurde in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festgenommen.

Gegen 10:25 Uhr meldeten Zeugen der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Bereich der Kriegsstraße, Höhe Ettlinger Tor Center. Ein später identifizierter 22-Jähriger soll einen mutmaßlich etwas älteren Mann mit einer Pistole bedroht haben, indem er ihm die Kurzwaffe wohl gezielt gegen den Kopf richtete. Der so Bedrohte flüchtete anschließend mit einem Fahrrad auf der Kriegsstraße in die Kreuzstraße. Unmittelbar zuvor sei es wohl bereits zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Kontrahenten gekommen, in dessen Verlauf die Männer sich mit einem Tierabwehrspray und wohl auch mit einem Messer gegenseitig bedroht haben sollen.

Da zunächst nicht bekannt war, um was für eine Art von Schusswaffe es sich handelte und mindestens eine Person flüchtig war, fuhren mehrere Streifenbesatzungen in den Bereich des Tatorts. Noch in unmittelbarer Nähe konnte der 22-jährige Tatverdächtige angetroffen werden. Dieser führte unter anderem ein Tierabwehrspray bei sich. Bei der Absuche im näheren Umfeld, wurde eine abgelegte schussbereite Druckluftpistole sowie ein verbotenes Einhandmesser in einem Hinterhof aufgefunden und sichergestellt. Der mit dem Fahrrad flüchtende Mann, konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen bislang nicht festgestellt werden.

Der Unbekannte wird mit kräftiger Körperstatur beschrieben. Er soll etwa 30 bis 40 Jahre alt sein und über ein südländisches Erscheinungsbild verfügen. Möglicherweise ist er dem Obdachlosenmilieu zuzuordnen. Bei dem von ihm genutzten Fahrrad soll es sich um ein silberfarbenes Rad mit Damen- oder City Bike-Lenker handeln.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Eisenlohr, KHK

