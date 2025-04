Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Brennender Lkw sorgt für längeren Stau auf der A8

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagabend kurz vor 19:00 Uhr geriet auf der Bundesautobahn 8 zwischen dem Autobahndreieck Karlsruhe und Karlsbad ein mit 20 Paletten Speiseöl beladener Sattelzug aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand. Hierdurch kam es zu erheblicher Rauchentwicklung. Für die Löschmaßnahmen wurde die Fahrbahn in Fahrtrichtung Stuttgart für mehrere Stunden gesperrt. Hierdurch staute sich der Verkehr auf einer Länge von mehreren Kilometern. Für die anschließenden Bergungs- und Reinigunsgarbeiten bleibt die Fahrbahn in Fahrtrichtung Stuttgart bis mindestens 03:00 Uhr weiterhin komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Alexander Harsch

Führungs- und Lagezentrum

