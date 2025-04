POL-KA: (KA) Stadt- und Landkreis Karlsruhe - Aktionswoche zur "Bekämpfung der Kriminalität zum Nachteil älterer Menschen"

Polizeipräsidium Karlsruhe

"Ihre Tochter hatte einen schweren Unfall und sitzt jetzt in Haft - wenn Sie 10.000 Euro in bar an die Polizei übergeben, bleibt ihr das Gefängnis erspart."

So oder so ähnlich beginnen betrügerische Anrufe, SMS oder E-Mails, mit denen Kriminelle gezielt ältere Menschen unter Druck setzen und um ihr Geld bringen wollen.

Die Täter agieren hochprofessionell und nutzen gezielt Ängste aus. Dabei geben sie sich als Polizeibeamte, Staatsanwälte, Notärzte oder auch als vermeintliche Angehörige aus. Ziel ist es, durch geschickte Gesprächsführung Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu erbeuten. Der entstandene Schaden kann schnell fünfstellige Beträge erreichen.

Um auf diese Gefahren aufmerksam zu machen und über typische Betrugsmaschen aufzuklären, veranstaltet das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Karlsruhe vom 05. bis 11. Mai 2025 erneut die Aktionswoche "Bekämpfung der Kriminalität zum Nachteil älterer Menschen".

Im Rahmen der Aktionswoche finden zahlreiche Informationsstände und Vorträge statt, bei denen Bürgerinnen und Bürger über gängige Betrugsformen wie den "Schockanruf" oder den "falschen Polizeibeamten" informiert werden. Zudem erhalten sie konkrete Verhaltenstipps, wie sie sich und Angehörige schützen können.

Ziel ist es, noch mehr Menschen zu erreichen als im Vorjahr, in dem 763 Teilnehmende gezählt wurden.

Veranstaltungen im Rahmen der Aktionswoche:

- 05.05.2025, 15:00 Uhr - Vortrag im Forum Älter-Werden, Neudorf - 05.05.2025, 15:00 Uhr - Vortrag in der Seniorenresidenz, Malsch - 06.05.2025, 14:00-16:00 Uhr - Präventionsstand im Foyer der Sparkasse Karlsruhe-Mühlburg - 07.05.2025, 08:00-12:00 Uhr - Präventionsstand auf dem Wochenmarkt am Stephansplatz, Karlsruhe (mit Verbraucherzentrale BW) - 07.05.2025, 15:00 Uhr - Vortrag bei der Gewerkschaft Nahrung und Genuss, Karlsruhe - 07.05.2025, 18:00 Uhr - Vortrag beim Sozialverband VdK, Sulzfeld - 08.05.2025, 14:00-16:00 Uhr - Präventionsstand in der Commerzbank Karlsruhe-Marktplatz - 08.05.2025, 15:00 Uhr - Vortrag im Altenwerk, Malsch-Völkersbach - 08.05.2025, 18:00 Uhr - Vortrag "Älter werden in Durlach", Karlsruhe-Durlach - 08.05.2025, 14:00 Uhr - Vortrag beim Regionalverband VERDI - 09.05.2025, 08:00-12:00 Uhr - Präventionsstand auf dem Wochenmarkt, Karlsruhe-Neureut - 10.05.2025, 08:00-12:00 Uhr - Präventionsstand auf dem Wochenmarkt, Bruchsal - 10.05.2025, 10:00-15:00 Uhr - Präventionsstand im Globus-Einkaufsmarkt, Waghäusel-Wiesental - 11.05.2025, 18:00 Uhr - Theaterstück "Der Bädscheler" in der Badisch Bühn, Karlsruhe (in Kooperation mit dem Förderverein "Sicheres Karlsruhe e. V." - Alle Gäste erhalten nach vorhergehender Anmeldung freien Eintritt - siehe gesonderte Medieninfo - Einlass ist ab 16:00 Uhr)

Die Aktionswoche wird von regelmäßigen Beiträgen über Social Media begleitet. Interessierte Einrichtungen oder Kooperationspartner können sich beim Referat Prävention melden: E-Mail: karlsruhe.pp.praevention@polizei.bwl.de Telefon: 0721 666-1201

