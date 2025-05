Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Trickdieb bestiehlt Seniorin in Discounter (20.5.2025)

Singen (ots)

Eine Seniorin ist am Dienstagnachmittag in einem Discounter in der Freiheitstraße Opfer eines Trickdiebes geworden. Gegen 16 Uhr sprach ein unbekannter Mann die 83-Jährige an und bat sie um einen Euro. Als die Frau ihren Geldbeutel öffnete warf der Unbekannte ein paar "rote" Münzen hinein und entwendete dabei unbemerkt das Scheingeld. Als die 83-Jährige an der Kasse zahlen wollte, bemerkte sie das Fehlen des Geldes.

Zu dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 40-50 Jahre alt, rund 175-180 Zentimeter groß, asiatisches Aussehen, dunkel gekleidet. Der Mann war in Begleitung eines ungefähr vier Jahre alten Mädchens unterwegs.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Trickdiebes nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Immer wieder werden Personen beim Einkaufen Opfer von dreisten Trick- und Taschendieben. Tipps, wie man sich gegen derartige Diebstähle schützen kann, gibt es auf den Präventionsseiten der Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de .

