POL-KN: (VS-Villingen, B 523

Schwarzwald Baar Kreis) Fehler beim Abbiegen fordert 30.000 Euro Schaden (19.05.2025)

VS-Villingen - B 523 (ots)

30.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Unfalls der am Montag, gegen 17 Uhr, an der Einmündung der Bundesstraße 523 und der Kreisstraße 5706 geschehen ist. Während des Linksabbiegens auf die K 5706 stieß der Peugeot mit einem entgegenkommenden Mercedes-Lastwagen zusammen. Der Aufprall schob den Wagen auf einen VW, der an der Einmündung der K 5706 wartete. Die Unfallverursacherin verletzte sich durch die Kollision leicht. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte sie vor Ort.

