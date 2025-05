Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Versuchte räuberische Erpressung auf der Harzerstraße (15.05.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Am Donnerstag ist es auf der Harzerstraße zu einer versuchten räuberischen Erpressung gekommen. Gegen 16:30 Uhr war ein 14-Jähriger zu Fuß auf der Harzerstraße unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung zur Oberdorfstraße, kamen vier unbekannte Heranwachsende auf ihn zu. Sie stellten sich mit einem Messer in der Hand drohend vor ihn und forderten die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Junge angab kein Bargeld dabei zu haben durchsuchten die Täter ihn. Als sie nichts von Interesse fanden, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Bahnhof. Zu den Heranwachsenden liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Etwa 17 - 18 Jahre alt, schwarzes kurzes Haar und dunkler Teint.

Das Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen hat die Ermittlungen übernommen und bittet darum, sachdienliche Hinweise auf die Identität der Unbekannten beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 / 6010, mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell