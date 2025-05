Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem REWE-Parkplatz - schwarzen Mercedes EQE 300 angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (17.05.2025)

Radolfzell (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Samstagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Böhringer Straße ereignet hat. Im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 12.20 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer den auf dem REWE-Parkplatz abgestellten schwarzen Mercedes EQE 300 und entfernte sich anschließend einfach von der Unfallstelle, ohne sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern.

Aufgrund Feststellungen an dem beschädigten Mercedes dürfte es sich beim Verursacherfahrzeug um ein weißes oder silbernes Auto gehandelt haben, das vorne links oder hinten rechts Unfallspuren aufweisen müsste.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Wagen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell