Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Betrunkener Wohnmobilfahrer mit über 2,8 Promille und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs (20.05.2025)

Singen (ots)

Nach dem Hinweis eines Zeugen hat die Polizei am Dienstagnachmittag einem Mann kontrolliert, der betrunken und ohne gültige Fahrerlaubnis mit einem Wohnmobil unterwegs war. Gegen 17 Uhr teilte ein Zeuge ein Wohnmobil mit auffälliger Fahrweise mit, dass bereits mehrfach in den Gegenverkehr geraten sei. Am Parkplatz des Hegau-Gymnasiums in der August-Ruf-Straße trafen die Beamten das Wohnmobil samt dem 40 Jahre alten Fahrer kurz darauf an. Bereits beim ersten Kontakt machte der 40-Jährige einen "verlangsamten" Eindruck, zudem befanden sich in seinem Fahrzeug offensichtlich Alkoholika. Ein Alkoholtest mit einem Wert von über 2,8 Promille bestätigte den Verdacht. Die Polizisten ordneten daraufhin eine Blutentnahme bei dem Mann an.

Zudem stellten sie im Rahmen der Überprüfung fest, dass die ausländische Fahrerlaubnis des 40-Jährigen bereits abgelaufen war.

Ihn erwartet damit nicht nur eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt, sondern auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

