Tuttlingen (ots) - Am Dienstagnachmittag ist in der Astrid-Lindgren-Straße eine Thuja-Hecke in Brand geraten und hat dabei erheblichen Sachschaden verursacht. Gegen 15:30 Uhr bemerkten Anwohner den Brand einer Thuja-Hecke auf einem Grundstück in unmittelbarer Nähe zu einem Wintergarten. Das Feuer beschädigte neben der Hecke eine Glasscheibe, eine Markise, ein ...

mehr