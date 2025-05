Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Brennende Thuja-Hecke - 10.000 Euro Sachschaden (20.05.2025)

Tuttlingen

Am Dienstagnachmittag ist in der Astrid-Lindgren-Straße eine Thuja-Hecke in Brand geraten und hat dabei erheblichen Sachschaden verursacht.

Gegen 15:30 Uhr bemerkten Anwohner den Brand einer Thuja-Hecke auf einem Grundstück in unmittelbarer Nähe zu einem Wintergarten. Das Feuer beschädigte neben der Hecke eine Glasscheibe, eine Markise, ein Straßenschild sowie eine Gartenlaterne.

Der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Die Ermittlung zur Brandursache dauern an.

