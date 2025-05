Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Auseinandersetzung im Neckarpark (17.05.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Mit einer Schere hat ein Unbekannter nach einem Streit einen 23-Jährigen angegriffen. Zwischen Bahnhof und Neckarhalle verwickelte der Täter den jungen Mann am Samstag, gegen 1 Uhr, in ein Gespräch in dessen Folge sie stritten. Plötzlich zog der Mann eine Schere mit der er sein Gegenüber angriff und leicht verletzte. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Alte Herdstraße. Der 23-Jährige kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Die Polizei in Schwenningen sucht nun nach dem Täter und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise, die unter der Nummer 07720 / 85000 gemeldet werden können. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Männlich zwischen 30 und 40 Jahren, circa 180 Zentimeter groß, kurze braune Haare ohne Bart, ohne Brille und schlanke Körperstatur. Er trug eine Jeanshose, einen schwarzen Kapuzenpulli und einen Rucksack.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell