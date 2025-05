Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall im Kreisverkehr "Im Loh" - Auto erfasst Radfahrer (20.05.2025)

Konstanz (ots)

Glücklicherweise nicht schwerer verletzt worden ist ein Radfahrer bei einem Unfall auf dem Kreisverkehr "Im Loh" vor dem Ortseingang Litzelstetten am Dienstagvormittag. Ein 57-jähriger Mazdafahrer war in Richtung Mainau unterwegs. Beim Verlassen des Kreisverkehrs übersah er einen 69-jährigen Radler, der die Straße querte und sich bereits fast auf der Mittelinsel befand. Der Mazda streifte das Hinterrad des Zweirads woraufhin der 69-Jährige stürzte. Er zog sich Verletzungen zu, die die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort versorgte. An beiden Fahrzeugen entstand durch die Kollision geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell