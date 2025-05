POL-IZ: 250507.1 Meldorf: Spur der Verwüstung - Vandalismus, Sachbeschädigung und Diebstahl

Brunsbüttel (ots) - Am Donnerstagmorgen haben Unbekannte insgesamt sechs Stehtische von einem Veranstaltungsort in Brunsbüttel entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Am 01.05.2025, in der Zeit von 02:30 Uhr bis 11:15 Uhr, stahlen Unbekannte sechs Stehtische nach dem Maifeuer der Stadt am Freizeitbad. Die Tische waren auf der mobilen Veranstaltungsbühne unter ...

mehr